04.03.2021 10:07

Мошенники, оформлявшие онлайн-кредиты на граждан, предстанут перед судом (ФОТО)

Фигуранты в телефонных разговорах выпытывали конфиденциальные данные граждан, выдавая себя за представителей мобильных операторов и работников банка. Эти сведения использовали для оформлению Интернет-кредитов. Убытки достигают 500 000 гривен.





Уголовное преступление в июне 2020 года разоблачили работники управления противодействия киберпреступности Харьковщины совместно со следственным управлением областной полиции и региональным управлением СБУ.



Установлено, что к мошенническим действиям причастны семь жителей Кривого Рога в возрасте от 20 до 30 лет.





Злоумышленники действовали по нескольким мошенническими схемами. Так, члены группы звонили клиентам одного из мобильных операторов, выдавая себя за представителей службы внутренней безопасности. Под предлогом подтверждения верификации пользователя мобильного номера получали информацию о последних трех номерах телефонов, с которыми абонент общался.



Далее эту информацию использовали для восстановления и перевыпуска соответствующей sim-карты и оформляли онлайн-кредиты.





По другой преступной схеме правонарушители от имени сотрудника кредитной организации звонили гражданам и сообщали, что на его имя якобы осуществляется оформление кредита. Таким образом злоумышленники убеждали потерпевшего назвать присланный пароль доступа в личный кабинет в финансовом учреждении. После этого они подавали от его имени заявку на выдачу кредита.



Полученные деньги обналичивающей и распределяли между собой.



От действий злоумышленников пострадали около 40 человек, общая сумма убытков составляет 500000 гривен.



Фигурантам было объявлено о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией, а также участие в ней), ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное членами преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное членами преступной организации) Уголовного кодекса Украины.



Процессуальное руководство осуществляла прокуратура Харьковской области.



Правоохранители завершили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.