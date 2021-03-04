04.03.2021 09:54

Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле

В период с 1 по 28 февраля государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведено 13 рейдов и разоблачены 56 нарушений природоохранного законодательства.

Также составлено 27 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), один - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) и 2 - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов).

Оформлено 10 актов обнаружения и изъятия имущества (350 метров сетей), владелец которого не установлен.



«За данный период на нарушителей наложено 5100 грн штрафов. Сумма нанесенного ущерба составляет 10119 грн. В ходе проведенных рыбоохранных мероприятий патрульные изъяли 26,5 кг водных биоресурсов, из которых 11,5 кг - на рынках. Также изъято 8 единиц запрещенных орудий лова, среди которых 210 метров сетей», - сообщила заместитель руководителя Харьковского рыбоохранного патруля Ирина Шевчук.