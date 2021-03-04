Главная Новости Криминал и происшествия Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле
04.03.2021  09:54   

Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле

В период с 1 по 28 февраля государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведено 13 рейдов и разоблачены 56 нарушений природоохранного законодательства.

Также составлено 27 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), один - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) и 2 - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов).

Оформлено 10 актов обнаружения и изъятия имущества (350 метров сетей), владелец которого не установлен.

«За данный период на нарушителей наложено 5100 грн штрафов. Сумма нанесенного ущерба составляет 10119 грн. В ходе проведенных рыбоохранных мероприятий патрульные изъяли 26,5 кг водных биоресурсов, из которых 11,5 кг - на рынках. Также изъято 8 единиц запрещенных орудий лова, среди которых 210 метров сетей», - сообщила заместитель руководителя Харьковского рыбоохранного патруля Ирина Шевчук.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище патрульные поймали рыбного браконьера (ФОТО) 16.02 Криминал и происшествия Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле 08.02 Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище выявили рыбаков с браконьерскими сетями
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 