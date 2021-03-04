Спасатели ликвидировали пожар в подвале (ФОТО)

Пожар произошел в Купянске.
3 марта в 13:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении здания ООО «Купянск-Сервис» на площади Центральной, 19.
К месту происшествия сразу выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 9 спасателей.
На момент их прибытия в подвальном помещении здания горел мусор. Площадь пожара составила около 7 кв.м.
Уже в 14:00 пожар был локализован, а о 14:47 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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