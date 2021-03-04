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04.03.2021  08:54   

Спасатели ликвидировали пожар в подвале (ФОТО)

Пожар произошел в Купянске.

3 марта в 13:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении здания ООО «Купянск-Сервис» на площади Центральной, 19.

К месту происшествия сразу выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 9 спасателей.

На момент их прибытия в подвальном помещении здания горел мусор. Площадь пожара составила около 7 кв.м.

Уже в 14:00 пожар был локализован, а о 14:47 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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