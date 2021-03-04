04.03.2021 08:10

Тройное ДТП в центре: есть пострадавший (ФОТО)

Авария произошла 3 марта около четырех часов дня на улице Мироносицкой, 58.

Участниками ДТП стали автомобили Ford, Opel и Nissan, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По словам очевидцев, на углу Мироносицкой и Каразина Ford столкнулся Opel и после удара откатился на тротуар, а Opel врезался в припаркованный Nissan.

В результате столкновени пострадал водитель автомобиля Ford. Медики госпитализировали его в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.