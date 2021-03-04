Тройное ДТП в центре: есть пострадавший (ФОТО)

Авария произошла 3 марта около четырех часов дня на улице Мироносицкой, 58.
Участниками ДТП стали автомобили Ford, Opel и Nissan, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По словам очевидцев, на углу Мироносицкой и Каразина Ford столкнулся Opel и после удара откатился на тротуар, а Opel врезался в припаркованный Nissan.
В результате столкновени пострадал водитель автомобиля Ford. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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