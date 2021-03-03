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03.03.2021  18:30   

Ночной налет и поджог на рынке Барабашово (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в ночь со 2 на 3 марта 2021 года произошло вооруженное нападение на рынке Барабашово. 
 
Вначале была попытка поджога торговых площадок, затем неизвестный открыл огонь по охране.
 
Тэги:  нападение, налет, харьков, барабашово, поджог
 
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