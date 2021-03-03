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03.03.2021  17:31   

ДТП: перекресток не поделили три авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает Типичное ХТЗ, на Библика - очередное ДТП.

На это раз в аварию попали три авто.

По предварительной информации - без пострадавших.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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