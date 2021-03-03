03.03.2021 16:49

В подвале Купянского предприятия возник пожар

3 марта в 13:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении здания ООО «Купянск-Сервис» в Купянске.





К месту происшествия сразу выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 9 спасателей. На момент их прибытия в подвальном помещении здания горел мусор. Площадь пожара составила около 7 кв.м.





Уже в 14:00 пожар был локализован, а о 14:47 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.