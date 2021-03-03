В подвале Купянского предприятия возник пожар

3 марта в 13:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении здания ООО «Купянск-Сервис» в Купянске.
К месту происшествия сразу выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 9 спасателей. На момент их прибытия в подвальном помещении здания горел мусор. Площадь пожара составила около 7 кв.м.
Уже в 14:00 пожар был локализован, а о 14:47 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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