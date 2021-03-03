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03.03.2021  16:00   

Вымогали 3000$ за ордер в общежитии. Руководство ХТЗ предстанет перед судом

Харьковской местной прокуратурой № 5 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц АО «Харьковский тракторный завод» по факту систематического вымогательства неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщил в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица АО «Харьковский тракторный завод» требовали и получили от работника предприятия неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США за выдачу ордера на постоянное проживание в общежитии завода.

Как сообщалось ранее, представители руководящего состава АО «Харьковский тракторный завод» систематически требовали неправомерную выгоду за оформление ордера, на основании которого можно было осуществить приватизацию комнат в общежитии указанного предприятия.

Работникам, которые отказывались платить указанные средства, руководство предприятия сообщало о том, что их будут переселять в другое общежитие.



Досудебное расследование осуществляли следователи Основянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управления СБ Украины в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  хтз, вымогательство, общежитие
 
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