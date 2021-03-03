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03.03.2021  12:11   

Полицейские нашли в доме обгоревший труп

Пожар произошел в поселке Кегичевка.

Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, утром 2 марта на улице Веснина поселка Кегичевка сотрудники Нацполициип обнаружили в частном домовладении тело погибшего 33-летнего владельца дома.

Вероятной причиной смерти стал пожар, произошедший 28 февраля или 1 марта – горела постель на площади 2 кв.м.

Пожар самоликвидировался. Работники ГСЧС не вызывались.

Тэги:  пожар, харьков
 
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