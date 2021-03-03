Полицейские нашли в доме обгоревший труп

Пожар произошел в поселке Кегичевка.
Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, утром 2 марта на улице Веснина поселка Кегичевка сотрудники Нацполициип обнаружили в частном домовладении тело погибшего 33-летнего владельца дома.
Вероятной причиной смерти стал пожар, произошедший 28 февраля или 1 марта – горела постель на площади 2 кв.м.
Пожар самоликвидировался. Работники ГСЧС не вызывались.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
влажность:
давление:
ветер: