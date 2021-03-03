03.03.2021 12:02

В аэропорту задержали молдованина, который ввез незадекларированные брендовые ветровки

На таможенном посту «Аэропорт «Харьков» слобожанские таможенники изъяли партию незадекларированной одежды.

Накануне на таможенном посту «Аэропорт «Харьков», во время углубленного досмотра багажа, сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы совместно с представителями СБУ в Харьковской области обнаружили у пассажира рейса из Стамбула одежду - 138 ветровок в ассортименте с различными надписями брендовых наименований в прозрачных пакетах с этикетками, в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины и подлежат налогообложению таможенными платежами.

Гражданин Молдовы, формой прохождения таможенного контроля избрал прохождение через канал упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», нарушил установленный Таможенным кодексом порядок. Стоимость предметов нарушений со слов гражданина составила 10 долларов США за одну ветровку, общей суммой 1380 долларов США, или почти 1,2 тысячи евро. Это при том, что на одного человека через границу без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей можно ввезти товар стоимостью не более 1000 евро на одного человека (при ввозе товаров на таможенную территорию Украины через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения).

Окончательная стоимость товара требует дополнительного определения, одежда изъята, а в отношении гражданина составлен протокол по ч.1 статьи 471 Таможенного кодекса Украины.