Главная Новости Криминал и происшествия В Песочине пьяный местный житель угрожал подорвать весь поселок
03.03.2021  11:28   

В Песочине пьяный местный житель угрожал подорвать весь поселок

2 марта, около 21:00, к офицерам Песочинской территориальной громады поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина заминировал помещение супермаркета и выражает намерение «подорвать весь поселок Песочин».

Правоохранители оперативно выехали на место происшествия. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции №1 организовали эвакуацию около 40 человек.

Полицейские офицеры  общины оперативно установили личность псевдоминера. Им оказался 26-летний местный житель, который к тому же был пьян. Гражданина задержали и передали следственно-оперативной группе. Взрывотехническая служба проверила магазин - взрывчатки не обнаружили.

Открыто уголовное производство по ст. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Полицейские офицеры общин
 Тэги:  минирование, магазин, песочин, офицеры общин
 
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