03.03.2021 11:28

В Песочине пьяный местный житель угрожал подорвать весь поселок

2 марта, около 21:00, к офицерам Песочинской территориальной громады поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина заминировал помещение супермаркета и выражает намерение «подорвать весь поселок Песочин».

Правоохранители оперативно выехали на место происшествия. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции №1 организовали эвакуацию около 40 человек.

Полицейские офицеры общины оперативно установили личность псевдоминера. Им оказался 26-летний местный житель, который к тому же был пьян. Гражданина задержали и передали следственно-оперативной группе. Взрывотехническая служба проверила магазин - взрывчатки не обнаружили.

Открыто уголовное производство по ст. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.