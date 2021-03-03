В Песочине пьяный местный житель угрожал подорвать весь поселок

2 марта, около 21:00, к офицерам Песочинской территориальной громады поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина заминировал помещение супермаркета и выражает намерение «подорвать весь поселок Песочин».
Правоохранители оперативно выехали на место происшествия. Сотрудники группы реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции №1 организовали эвакуацию около 40 человек.
Полицейские офицеры общины оперативно установили личность псевдоминера. Им оказался 26-летний местный житель, который к тому же был пьян. Гражданина задержали и передали следственно-оперативной группе. Взрывотехническая служба проверила магазин - взрывчатки не обнаружили.
Открыто уголовное производство по ст. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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