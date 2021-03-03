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03.03.2021  10:20   

Смерть на Студенческой: подробности от полиции (ВИДЕО)

Днем 2 марта на рынке возле станции метро «Студенческая» умер мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, умершим оказался 32-летний житель Харькова.

По словам очевидцев, мужчина разгружал товар и внезапно упал.

Бригада скорой помощи констатировала смерть.

Информация о происшествии внесена в Единый учет.

Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Тэги:  смерть, умер, полиция, харьков
 
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