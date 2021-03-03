Смерть на Студенческой: подробности от полиции (ВИДЕО)

Днем 2 марта на рынке возле станции метро «Студенческая» умер мужчина.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, умершим оказался 32-летний житель Харькова.
По словам очевидцев, мужчина разгружал товар и внезапно упал.
Бригада скорой помощи констатировала смерть.
Информация о происшествии внесена в Единый учет.
Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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