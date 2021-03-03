03.03.2021 09:55

Во дворе частного дома нашли снаряд (ФОТО)

В поселке Слатино Дергачевского района пиротехники обезвредили устаревший артснаряд, обнаруженный на частном дворе.

2 марта пиротехническая группа Межрегионального центра гуманитарного и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводила работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасного предмета времен Второй мировой войны на территории частного домовладения № 25 в пер. Почтовом в поселке Слатино Дергачевского района.



Там хозяева обнаружили на расстоянии 15 м от собственного дома артиллерийский снаряд диаметром 76 мм.

Пиротехники ГСЧС вывезли его на специальный подрывную площадку и уничтожили путем подрыва. Пострадавших нет.