Во дворе частного дома нашли снаряд (ФОТО)

В поселке Слатино Дергачевского района пиротехники обезвредили устаревший артснаряд, обнаруженный на частном дворе.
2 марта пиротехническая группа Межрегионального центра гуманитарного и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводила работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасного предмета времен Второй мировой войны на территории частного домовладения № 25 в пер. Почтовом в поселке Слатино Дергачевского района.
Там хозяева обнаружили на расстоянии 15 м от собственного дома артиллерийский снаряд диаметром 76 мм.
Пиротехники ГСЧС вывезли его на специальный подрывную площадку и уничтожили путем подрыва. Пострадавших нет.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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