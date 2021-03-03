03.03.2021 08:58

На Печенежском водохранилище патрульные поймали рыбного браконьера (ФОТО)

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму почти 18 500 гривен.

В рамках отработки территории района сотрудники полиции обнаружили мужчину, который сетками ловил окуня и плотву на Печенежском водохранилище. У правонарушителя изъято более 200 рыбин и орудия лова.



Согласно заключению комплексной судебной инженерно-экологической экспертизы, материальный ущерб природной среде составил почти 18500 гривен.



В настоящее время дознаватели Чугуевского районного управления полиции сообщили 26-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.