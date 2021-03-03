На Печенежском водохранилище патрульные поймали рыбного браконьера (ФОТО)

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму почти 18 500 гривен.
В рамках отработки территории района сотрудники полиции обнаружили мужчину, который сетками ловил окуня и плотву на Печенежском водохранилище. У правонарушителя изъято более 200 рыбин и орудия лова.
Согласно заключению комплексной судебной инженерно-экологической экспертизы, материальный ущерб природной среде составил почти 18500 гривен.
В настоящее время дознаватели Чугуевского районного управления полиции сообщили 26-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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