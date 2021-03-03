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03.03.2021  08:58   

На Печенежском водохранилище патрульные поймали рыбного браконьера (ФОТО)

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму почти 18 500 гривен.

В рамках отработки территории района сотрудники полиции обнаружили мужчину, который сетками ловил окуня и плотву на Печенежском водохранилище. У правонарушителя изъято более 200 рыбин и орудия лова.

Согласно заключению комплексной судебной инженерно-экологической экспертизы, материальный ущерб природной среде составил почти 18500 гривен.

В настоящее время дознаватели Чугуевского районного управления полиции сообщили 26-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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