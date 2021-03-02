02.03.2021 16:25

Украл сумочку в медцентре. Рецидивист отправится за решетку

43-летний местный житель зашел в один из кабинетов медцентра и похитил женскую сумку. Работница заведения разоблачила незнакомца в совершении преступления и немедленно нажала тревожную кнопку полиции охраны.





Наряд реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области 2 марта получил сообщение от дежурной пульта централизованного наблюдения о срабатывании тревожной сигнализации в одном из медицинских центров Харькова на улице Полтавский Шлях в 15:16. Полицейский-водитель и старший группы реагирования немедленно отправились на место вызова.

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По словам правоохранителей, На месте происшествия сотрудница медицинского центра сообщила, что неизвестный завладел ее личными вещами и указала на мужчину, который как раз пытался покинуть помещение заведения. Поэтому мужчину задержали для выяснения обстоятельств происшествия.



В ходе собеседования мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Кстати и денежные средства из сумки он вытащить не успел, поэтому просто выбросил ее в угол одного из коридоров.





На место совершения правонарушения была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 3. В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейские изъяли нож и газовый баллончик. Кроме того, выяснилось, что мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений. Экипаж полиции охраны доставил правонарушителя в территориальный отдел полиции.





По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом 65-летнего жителя поселка Малиновки,несколько раз ударил по голове хозяина дома и забрал его мобильный телефон.