В Мерефе во время движения загорелась легковушка (ФОТО)

2 марта в 06:30 пожарные получили сообщение о пожаре в Мерефе.
На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 49-ДПРП (г. Мерефа) ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.
По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит автомобиль ВАЗ-2105. Как выяснилось на месте происшествия, возгорание возникло во время движения в моторном отсеке.
В 6:53 пожар был локализован, а в 07:15 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
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