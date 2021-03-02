02.03.2021 14:10

В Мерефе во время движения загорелась легковушка (ФОТО)

2 марта в 06:30 пожарные получили сообщение о пожаре в Мерефе.





На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 49-ДПРП (г. Мерефа) ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.





По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит автомобиль ВАЗ-2105. Как выяснилось на месте происшествия, возгорание возникло во время движения в моторном отсеке.





В 6:53 пожар был локализован, а в 07:15 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.