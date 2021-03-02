Главная Новости Криминал и происшествия В Мерефе во время движения загорелась легковушка (ФОТО)
02.03.2021  14:10   

В Мерефе во время движения загорелась легковушка (ФОТО)

2 марта в 06:30 пожарные получили сообщение о пожаре в Мерефе.



На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 49-ДПРП (г. Мерефа) ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.



По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит автомобиль ВАЗ-2105. Как выяснилось на месте происшествия, возгорание возникло во время движения в моторном отсеке.



В 6:53 пожар был локализован, а в 07:15 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  авто, пожар, мерефа
 
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