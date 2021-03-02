На Рогани легковушка влетела под маршрутку (ФОТО)

1 марта около девяти часов вечера на улице Роганской, 132-б произошло ДТП без травмированных.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet нарушил п.10.4 и п.2.3.б ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Mazda и автобусом I-VAN.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы передадут в суд.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погоду определяет фронт окклюзии и тыловая часть циклона с центром над северо-восточными районами Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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