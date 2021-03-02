02.03.2021 13:59

На Рогани легковушка влетела под маршрутку (ФОТО)

1 марта около девяти часов вечера на улице Роганской, 132-б произошло ДТП без травмированных.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet нарушил п.10.4 и п.2.3.б ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Mazda и автобусом I-VAN.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы передадут в суд.