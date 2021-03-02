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02.03.2021  13:59   

На Рогани легковушка влетела под маршрутку (ФОТО)

1 марта около девяти часов вечера на улице Роганской, 132-б произошло ДТП без травмированных.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet нарушил п.10.4 и п.2.3.б ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Mazda и автобусом I-VAN.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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