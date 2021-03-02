На Харьковщине продолжают уходить из дома несовершеннолетние

Никаких противоправных действий в отношении подростков совершено не было.
1 марта около 21:00 в дежурную часть отделения полиции №1 Красноградского райотдела полиции с заявлением обратилась мать 14-летней девушки. Женщина рассказала, что 1 марта в 16:10 несовершеннолетняя ушла из дома на спортивные занятия и не вернулась.
Прогулка с разряженным телефоном подняла на ноги полицию: девочка найдена
Сотрудники полиции немедленно начали поиски ребенка. Примерно в 22:20, во время патрулирования у железнодорожной станции «Сахновщина» полицейские увидели несовершеннолетнюю в электропоезде сообщением «Лозовая-Полтава», который остановился для высадки пассажиров. Девушка вышла на станции, где ее встретили полицейские. Причину своего поведения она не объяснила.
В тот же день около 20:40 в отдел полиции № 3 Харьковского РУП №1 с заявлением обратилась директор Зеленогайского специализированного интерната, расположенного в поселке Высокий. Женщина сообщила, что около 19:30 17-летняя воспитанница ушла из заведения и не вернулась.
На поиски девушки был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Уже через несколько часов в 23:15 полицейские нашли разыскиваемую у одной из школ в Харькове и вернули в учреждение.
Правоохранители провели с несовершеннолетними профилактические беседы.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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