02.03.2021 11:25

На Харьковщине продолжают уходить из дома несовершеннолетние

Никаких противоправных действий в отношении подростков совершено не было.

1 марта около 21:00 в дежурную часть отделения полиции №1 Красноградского райотдела полиции с заявлением обратилась мать 14-летней девушки. Женщина рассказала, что 1 марта в 16:10 несовершеннолетняя ушла из дома на спортивные занятия и не вернулась.

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Сотрудники полиции немедленно начали поиски ребенка. Примерно в 22:20, во время патрулирования у железнодорожной станции «Сахновщина» полицейские увидели несовершеннолетнюю в электропоезде сообщением «Лозовая-Полтава», который остановился для высадки пассажиров. Девушка вышла на станции, где ее встретили полицейские. Причину своего поведения она не объяснила.





В тот же день около 20:40 в отдел полиции № 3 Харьковского РУП №1 с заявлением обратилась директор Зеленогайского специализированного интерната, расположенного в поселке Высокий. Женщина сообщила, что около 19:30 17-летняя воспитанница ушла из заведения и не вернулась.



На поиски девушки был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Уже через несколько часов в 23:15 полицейские нашли разыскиваемую у одной из школ в Харькове и вернули в учреждение.



Правоохранители провели с несовершеннолетними профилактические беседы.