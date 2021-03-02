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02.03.2021  10:51   

В Чугуеве сгорел дом: причины выясняются (ФОТО)

Вечером 1 марта спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Злобина Чугуева поступило спасателям 1 марта в 20:51.

К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

По прибытию на место пожара было установлено, что горят крыша и перекрытия частного дома на площади 15 кв.м.



В 21:10 пожар был локализован, а в 22:10 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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