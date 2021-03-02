В Чугуеве сгорел дом: причины выясняются (ФОТО)

Вечером 1 марта спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении.
Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Злобина Чугуева поступило спасателям 1 марта в 20:51.
К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
По прибытию на место пожара было установлено, что горят крыша и перекрытия частного дома на площади 15 кв.м.
В 21:10 пожар был локализован, а в 22:10 полностью ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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