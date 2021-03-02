Днем на дороге загорелся автомобиль (ФОТО)

В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.
1 марта в 16:40 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке Ковшаровка, на проспекте Победы, 2.
Там во время движения загорелся автомобиль «Chery Tigo».
На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон на площади около 4 кв.м.
В 16:57 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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