02.03.2021 09:32

Днем на дороге загорелся автомобиль (ФОТО)

В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.

1 марта в 16:40 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке Ковшаровка, на проспекте Победы, 2.

Там во время движения загорелся автомобиль «Chery Tigo».



На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон на площади около 4 кв.м.





В 16:57 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.