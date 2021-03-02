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02.03.2021  09:32   

Днем на дороге загорелся автомобиль (ФОТО)

В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.

1 марта в 16:40 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке Ковшаровка, на проспекте Победы, 2.

Там во время движения загорелся автомобиль «Chery Tigo».

На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон на площади около 4 кв.м.



В 16:57 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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