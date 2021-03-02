02.03.2021 09:07

В частном секторе Харькова пожарные нашли труп

Тело погибшего мужчины обнаружено на месте пожара.

Сообщение о пожаре в Елецком переулке поступило на номер «101» 2 марта в 4:13.

Спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части, прибыв на тушение, установили, что горел дом на площади 80 кв.м.

Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружено тело мужчины, 1969 года рождения.



В 4:52 огонь локализовали, в 8:24 ликвидировали.



Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.