В частном секторе Харькова пожарные нашли труп

Тело погибшего мужчины обнаружено на месте пожара.
Сообщение о пожаре в Елецком переулке поступило на номер «101» 2 марта в 4:13.
Спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части, прибыв на тушение, установили, что горел дом на площади 80 кв.м.
Во время пожаротушения в очаге пожара обнаружено тело мужчины, 1969 года рождения.
В 4:52 огонь локализовали, в 8:24 ликвидировали.
Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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