ДТП на терминале: легковушка сбила столб, который упал на маршрутку с пассажирами (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла вечером 1 марта на Холодногорском терминале.
Водитель Hyundai Sonata врезался в столб, который упал на маршрутку.
Со слов водителя такси, он «ехал в среднем ряду, как вдруг его начал подрезать тип на Vito». Таксист вильнул и врезался в столб, который упал на автобус.
Официальная информация уточняется.
Позже видео момента ДТП появилось в Сети.
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