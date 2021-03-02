Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на терминале: легковушка сбила столб, который упал на маршрутку с пассажирами (ВИДЕО, ФОТО)
02.03.2021  08:15   

ДТП на терминале: легковушка сбила столб, который упал на маршрутку с пассажирами (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла вечером 1 марта на Холодногорском терминале.

Водитель Hyundai Sonata врезался в столб, который упал на маршрутку.

Со слов водителя такси, он «ехал в среднем ряду, как вдруг его начал подрезать тип на Vito». Таксист вильнул и врезался в столб, который упал на автобус.

Официальная информация уточняется.

Позже видео момента ДТП появилось в Сети.

Тэги:  дтп, харьков
 
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