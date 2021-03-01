Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на проспекте Гагарина перевернулось авто (ФОТО)
01.03.2021  19:35   

ДТП: на проспекте Гагарина перевернулось авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на проспекте Гагарина - ДТП.

В рещшальтате аварии перевренулась легвокушка.

Подробьностей пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.03 Криминал и происшествия ДТП: неосмотрительный водитель вступил в поединок с забором (ФОТО) 01.03 Криминал и происшествия ДТП: Разбиты легковушки в дуэли за перекресток 01.03 Криминал и происшествия Пожары, ДТП, разминирования. Спасатели рассказали о своих выездах за неделю
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 