01.03.2021 18:54

Прятал сотни тысяч долларов: поселковый голова оказался не беднее Креза (ФОТО)

Во время обыска у чиновника найдено целое состояние.

Дергачевской местной прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ч.1 ст.368-5 УК Украины).

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве были проведены обыски по факту присвоения денежных средств (ч. 3 ст. 191 УК Украины) должностными лицами Малоданилівської объединенной территориальной общины во время проведения капитального ремонта зданий.

По результатом проведения ряда обысков, в том числе по месту проживания одного из поселковых голов обнаружено и изъято более 1 600 000 гривен и более 200 000 долларов США. Определением Дергачевского районного суда Харьковской области на указанные денежные средства наложен арест.

В ходе изучения последних деклараций размещенных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления установлено, что указанная сумма денежных средств поселковым головой не задекларирована и ее приобретение может быть незаконным.

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований НП Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Примечание, согласно ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Примечание, согласно ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.