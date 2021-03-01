01.03.2021 16:10

Правоохранители "накрыли" 3 аптеки на Харьковщине, которые продавали кодеиносодержащие препараты без рецепта

Все это стало результатом подписанного ранее Меморандума между Харьковским городским советом и ГУНП в Харьковской области о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове.

По результатам проведенных мероприятий полицейские задокументировали деятельность 3 аптек, которые занимались незаконным бизнесом.



Без рецептов продавали наркосодержащие лекарства провизоры аптек, расположенных по улицам Полтавский шлях и Ахсарова в Харькове. Аналогичный факт был установлен в аптеке в Волчанске на Харьковщине во время проверки оперативной информации о незаконной деятельности провизоров данного заведения.





Лекарственные средства, которые реализовывали работники аптек, содержащие действующее вещество «кодеин», отнесен к наркотическим средствам, оборот которых ограничен. Продавать эти лекарства можно только по рецепту.



Своими действиями провизоры аптек также нарушили порядок отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения из аптек и их структурных подразделений, утвержденных приказом МЗ Украины и Постановлением Кабмина. В соответствии с требованиями законодательства, отпуск лекарственных средств, в состав которых входит наркотическое средство - кодеин, осуществляется с учетом определенных норм, которые провизоры нарушили.





Изъятые медпрепараты направлены на экспертное исследование.

Напомним, что 1 февраля Харьковский городской совет и полиция заключили Меморандум о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове. Документ предусматривает совместные действия органов полиции, городской власти, и общественных организаций, направленные на прекращение распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их изготовлению, сбыту, предупреждения вовлечения в употребление наркотиков детей и молодежи на территории города Харькова.