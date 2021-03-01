Зеленый чай с травкой и «Красный мак» с нарконачинкой: какие запрещенные передачи несли в харьковское СИЗО

За прошедшую неделю предупреждены 4 попытки доставки запрещенных предметов в Харьковский следственный изолятор.
В посылке, поступившей заключенному Т., 1987 года рождения, от гражданина Н., в пакетах с чаем было обнаружено вещество зеленого цвета, внешне похожее на наркотическое.
В посылке, поступившей заключенному Т., 1981 года рождения, от гражданина Т., в конфетах были обнаружены 3 свертка с прозрачной кристаллообразным веществом, внешне похожем на наркотическое.
В посылке, поступившей заключенному П., 1987 года рождения, от гражданки К., в конфетах были обнаружены 2 свертка с веществом зеленого цвета, внешне похожем на наркотическое.
Также во время личного досмотра заключенного Б., 1973 года рождения, который прибыл из районного суда, в носке обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого и зеленого цветов, внешне похожие на наркотические.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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