Производство суррогатного алкоголя на дому освоил житель Балаклеи (ФОТО)

На территории гаражного помещения и частного домовладения 41-летнего жителя города Балаклея полицейские изъяли более 4000 литров спирта и коньяка.
По результатам проведенных обысков обнаружены фальсифицированные алкогольные напитки, разлитые в пластиковые бутылки, ароматические добавки (концентрат) для производства коньяка, тару и сырье для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
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