Пожары, ДТП, разминирования. Спасатели рассказали о своих выездах за неделю

В течение недели, с 22 февраля по 1 марта подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 143 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 53 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 25 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 8 раз для обезвреживания взрывоопасных предметов, 3 - на дежурство, 54 - другие выезды.
Вследствие других пожаров погибли 7 человек, еще 3 получил травму. Благодаря оперативным действиям спасателей 1 человека удалось спасти.
Пиротехники ГСЧС обезвредили 22 боеприпаса времен Второй мировой войны, среди которых 17 артснарядов и 5 минометных мин.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
влажность:
давление:
ветер: