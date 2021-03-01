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01.03.2021  11:50   

Пожары, ДТП, разминирования. Спасатели рассказали о своих выездах за неделю

В течение недели, с 22 февраля по 1 марта подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.



В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 143 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 53 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 25 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 8 раз для обезвреживания взрывоопасных предметов, 3 - на дежурство, 54 - другие выезды.

Вследствие других пожаров погибли 7 человек, еще 3 получил травму. Благодаря оперативным действиям спасателей 1 человека удалось спасти.

Пиротехники ГСЧС обезвредили 22 боеприпаса времен Второй мировой войны, среди которых 17 артснарядов и 5 минометных мин.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, пожар, разминирование, харьков, гсчс
 
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