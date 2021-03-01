Закладчика с «солями» задержали в Харькове

Правонарушитель имел при себе 34 свертка с веществом химического происхождения, похожей на «соли».
В полицию Слободского района поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов по проспекту Героев Сталинграда неизвестный делает «закладки».
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции. Полицейские разоблачили в совершении преступления 25-летнего мужчину.
Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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