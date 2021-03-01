Главная Новости Криминал и происшествия Закладчика с «солями» задержали в Харькове
01.03.2021  11:37   

Закладчика с «солями» задержали в Харькове

Правонарушитель имел при себе 34 свертка с веществом химического происхождения, похожей на «соли».

В полицию Слободского района поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов по проспекту Героев Сталинграда неизвестный делает «закладки».

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции. Полицейские разоблачили в совершении преступления 25-летнего мужчину.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, карантин, нарушение, харьков
 
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