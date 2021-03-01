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01.03.2021  09:52   

В первые часы весны под Харьковом горел дом

В Чугуевском районе спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме.


//kh.dsns.gov.ua

1 марта в 2:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Новопокровка, на улице Островского.

Прибывшие на тушение пожарные установили, что горела комната и перекрытия на площади 20 кв.м.

Пожар был быстро локализован в 2:46 и ликвидирован в 3:15.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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