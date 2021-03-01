В первые часы весны под Харьковом горел дом

В Чугуевском районе спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме.
1 марта в 2:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Новопокровка, на улице Островского.
Прибывшие на тушение пожарные установили, что горела комната и перекрытия на площади 20 кв.м.
Пожар был быстро локализован в 2:46 и ликвидирован в 3:15.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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