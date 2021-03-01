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01.03.2021  09:16   

Пьяное ДТП на Баварии: пассажира увезла скорая (ФОТО)

Авария произошла около трех часов ночи 28 февраля на проспекте Любви Малой, 34.

Участниками стали автомобиль Hyundai и автомобиль Gelly.

Пассажира автомобиля Gelly медики госпитализировали в больницу.

Во время общения с водителем автомобиля Hyundai полицeйские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в присутствии свидетелей.

На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП. Материалы в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.

Для оформления ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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