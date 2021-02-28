Патрульные задержали автовора, который похищал личные из автомобилей

Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. Однако, если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
1 марта, в начале календарной весны, погодные условия на Харьковщине будет определять выступление антициклона с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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