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28.02.2021  13:34   

Патрульные задержали автовора, который похищал личные из автомобилей

 
Ночью, 28 февраля патрульные получили сообщение о краже из автомобиля ЗАЗ. По предварительной информации, на улице Мира, неизвестный разбил стекло автомобиля и похитил личные вещи. Также заявитель сообщил, что сосед видел человека, который с сумками шел в сторону сквера.
 
Вскоре полицейским удалось обнаружить похожего по описанию гражданина, который при появлении патрульных бросил на землю вещи и начал убегать. Полицейские сразу догнали и задержали мужчину.
 
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
 
Ранее сообщалось, что 20 января работники патрульной полиции на улице Матросова увидели мужчину, который подозрительно себя вел. При осмотре у 36-летнего гражданина правоохранители обнаружили сумку с автомобильным аккумулятором.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  авто, вор, полиция
 
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