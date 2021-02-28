28.02.2021 13:34

Патрульные задержали автовора, который похищал личные из автомобилей

Ночью, 28 февраля патрульные получили сообщение о краже из автомобиля ЗАЗ. По предварительной информации, на улице Мира, неизвестный разбил стекло автомобиля и похитил личные вещи. Также заявитель сообщил, что сосед видел человека, который с сумками шел в сторону сквера.

Вскоре полицейским удалось обнаружить похожего по описанию гражданина, который при появлении патрульных бросил на землю вещи и начал убегать. Полицейские сразу догнали и задержали мужчину.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.