Главная Новости Криминал и происшествия В самом центре Харькова разоблачили подпольный цех, где бодяжили водку и «элитный» коньяк
28.02.2021  12:21   

В самом центре Харькова разоблачили подпольный цех, где бодяжили водку и «элитный» коньяк

Правоохранителями 27 февраля выявлена и прекращена работу масштабного цеха по незаконному производству алкогольных напитков.

 
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что жители Харькова организовали незаконное изготовление и сбыт контрафактных алкогольных напитков в больших объемах.
 
С этой целью группа мужчин приспособили помещения складов, расположенных в самом центре города в цеху и наладили его работу. С помощью специального оборудования смешивали техническую воду с этиловым спиртом  в больших объемах.
 
 
Готовую смесь упаковывали в пластиковые емкости и стеклянную тару, которые большими партиями сбывали в магазины и кафе на территории города и области.
 
Для того, чтобы без проблем реализовывать свою продукцию, указанная группа также использовала поддельные акцизные марки.
 
 
По результатам обысков правоохранителями изъято из незаконного оборота 309 пластиковых емкостей и 22451 бутылок объемом 16,4 тонны готовой контрафактной продукции.
 
В настоящее время двум из фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК Украины.
 
В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.
 
Продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к незаконному производству алкогольной продукции.
 
Ранее сообщалось, что у жителя Балаклеи изъяли более 4000 литров суррогатного алкоголя.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, алкоголь, подпольный цех
 
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