28.02.2021 12:21

В самом центре Харькова разоблачили подпольный цех, где бодяжили водку и «элитный» коньяк

Правоохранителями 27 февраля выявлена и прекращена работу масштабного цеха по незаконному производству алкогольных напитков.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что жители Харькова организовали незаконное изготовление и сбыт контрафактных алкогольных напитков в больших объемах.

С этой целью группа мужчин приспособили помещения складов, расположенных в самом центре города в цеху и наладили его работу. С помощью специального оборудования смешивали техническую воду с этиловым спиртом в больших объемах.

Готовую смесь упаковывали в пластиковые емкости и стеклянную тару, которые большими партиями сбывали в магазины и кафе на территории города и области.

Для того, чтобы без проблем реализовывать свою продукцию, указанная группа также использовала поддельные акцизные марки.

По результатам обысков правоохранителями изъято из незаконного оборота 309 пластиковых емкостей и 22451 бутылок объемом 16,4 тонны готовой контрафактной продукции.

В настоящее время двум из фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК Украины.

В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к незаконному производству алкогольной продукции.