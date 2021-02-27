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27.02.2021  12:18   

Предприимчивый подсобник вынес компьютерной техники на 650 000 гривен и продал

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб предприятию на сумму около 650 000 гривен.

 
В прошлом году в полицию обратился заместитель директора филиала предприятия по газодобыче. Мужчина сообщил, что из складского помещения подвала исчезает компьютерная техника.
 
В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили обстоятельства происшествия и личность злоумышленника. Им оказался 39-летний подсобный рабочий административно-хозяйственного сектора предприятия, в прошлом уже попадал в поле зрения правоохранителей.
 
 
Установлено, что мужчина, воспользовавшись служебным положением, подобрал ключ к складскому помещению и похитил технику. Чтобы незаметно вынести украденное, преступник спрятал коробки из под компьютерной техники в котельной, а имущество спрятал в личные вещи и вынес за пределы админздания. Похищенную технику злоумышленник продавал.
 
26 февраля 39-летнему жителю города Краснограда следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. С санкции статьи ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  хищение, техника, красноград
 
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