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26.02.2021  16:49   

Прокурор нагрянул в женскую тюрьму (ФОТО)

В Качановку наведался начальник отдела надзора областной прокуратуры Олег Гончаренко.

Качановскую колонию №54 посетил руководитель отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах, других мер принудительного характера в местах несвободы Харьковской областной прокуратуры Олег Гончаренко.
 
В сопровождении руководства учреждения прокурор совершил обход отделений социально-психологической службы, цехов №1 и № 2 производственной зоны.
 
Осмотрел столовую для осужденных, участок социальной реабилитации, сектор среднего уровня безопасности, банно-прачечный комбинат, медчасть, продовольственные склады и овощехранилище.
Тэги:  проверка, тюрьма, харьков
 
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