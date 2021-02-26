26.02.2021 15:54

В Чугуеве спасли женщину, которая упала в погреб и не смогла выбраться

26 февраля бойцам ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о том, что в Чугуеве пожилая 81-летняя женщина упала в погреб и не может самостоятельно выбраться.



К месту происшествия выехали спасатели и с помощью подручных средств женщину удалось извлечь из погреба.



Травм женщина не получила.