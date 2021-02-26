Главная Новости Криминал и происшествия В Чугуеве спасли женщину, которая упала в погреб и не смогла выбраться
26.02.2021  15:54   

В Чугуеве спасли женщину, которая упала в погреб и не смогла выбраться

26 февраля бойцам ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о том, что в Чугуеве пожилая 81-летняя женщина упала в погреб и не может самостоятельно выбраться.

К месту происшествия выехали спасатели и с помощью подручных средств женщину удалось извлечь из погреба.

Травм женщина не получила.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  погреб, спасатели, женщина, чугуев
 
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