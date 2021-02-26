Рейсовый автобус с пассажирами вылетел в кювет на Харьковщине (ФОТО)

ДТП произошло утром 26 февраля. Вблизи села Водяное рейсовый автобус съехал с трассы.
Следственно-оперативная группа установила, что автобус сообщением «Харьков - Слобожанское» под управлением 47-летнего водителя двигался из Харькова. Вблизи села Водяное мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.
В результате происшествия 56-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Всего в автобусе находилось 25 человек.
Информация по факту происшествия зарегистрировано в Едином журнале учета заявлений и сообщений отдела полиции №2 Чугуевского райуправления полиции.
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Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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