Пожилая женщина вышла из дома и потерялась (ФОТО)

Полицейские нашли 81-летнюю бабушку на улице в 3 километрах от места проживания и вернули родным.
26 февраля около 7:00 к полицейскому офицеру общины Песочинского территориальной общины обратилась обеспокоенная местная жительница. Она сообщила, что ее 81-летняя мать, которая имеет проблемы с памятью, ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.
Полицейские офицеры общины сразу начали поиски женщины. В течение часа работники полиции отрабатывали территорию населенного пункта и нашли бабушку на улице Полтавское шоссе в пгт Песочин в 3 километрах от места ее проживания.
Сейчас женщина находится дома с родными.
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажность:
давление:
ветер: