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26.02.2021  13:04   

Пожилая женщина вышла из дома и потерялась (ФОТО)

Полицейские нашли 81-летнюю бабушку на улице в 3 километрах от места проживания и вернули родным.

26 февраля около 7:00 к полицейскому офицеру общины Песочинского территориальной общины обратилась обеспокоенная местная жительница. Она сообщила, что ее 81-летняя мать, которая имеет проблемы с памятью, ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Полицейские офицеры общины сразу начали поиски женщины. В течение часа работники полиции отрабатывали территорию населенного пункта и нашли бабушку на улице Полтавское шоссе в пгт Песочин в 3 километрах от места ее проживания.

Сейчас женщина находится дома с родными.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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