Крупный пожар в частном домовладении тушили спасатели (ФОТО)

Пожар произошел в селе Манченки Харьковского района.
25 февраля в 23:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Манченки, по ул. Чкалова, 21.
На ликвидацию пожара были направлены спасатели из Люботина. На месте пожарные установили, что горят хозяйственные постройки на площади 120 м.кв.
На тушение было подано два пожарных ствола от автоцистерны.
Пожар был быстро локализован в 23:45 и ликвидирован в 4:39.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
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