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26.02.2021  11:13   

ДТП в центре перекрыло движение на перекрестке

Авария произошла утром 26 февраля.

На перекрёстке улиц Гоголя и Скрипника произошло ДТП.

Пло словам очевидцев, улица полностью перекрыта.

«Лучше объезжайте если не хотите встрять в пробке», – советует телеграм-канал Типичное ХТЗ.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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