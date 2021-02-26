ДТП в центре перекрыло движение на перекрестке

Авария произошла утром 26 февраля.
На перекрёстке улиц Гоголя и Скрипника произошло ДТП.
Пло словам очевидцев, улица полностью перекрыта.
«Лучше объезжайте если не хотите встрять в пробке», – советует телеграм-канал Типичное ХТЗ.
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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