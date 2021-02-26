В харьковском аэропорту обнаружили "кофемана" с сотней упаковок кофе в дорожной сумке

И снова ситуация с превышением объемов товаров, которые перевозятся через таможенную границу Украины и подлежат налогообложению таможенными платежами.
Как сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни, на таможенном посту «Аэропорт «Харьков» Слобожанской таможни Гостаможслужбы у мужчины, прибывшего рейсом из Стамбула, таможенники обнаружили молотый кофе в заводских упаковках в объемах, которые превышают необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины и подлежат налогообложению таможенными платежами.
Гражданин Турции, формой прохождения таможенного контроля избравший прохождение через «зеленый коридор», нарушил установленный Таможенным кодексом Украины порядок. По результатам просмотра изображения на рентгеновской установке и опроса гражданина, был проведен осмотр багажа и ручной клади с распаковкой, во время которого в дорожной сумке обнаружено 114 упаковок в пакетах весом по100g и 10 упаковок в банках весом по 250g кофе "KUROUKAHVECI MEHMET EFENDI" , пачку "CAFFE ESPRESSO" и 2 пачки "COLOMBIAN FILTER COFFEE". Всего около 15 кг.
Указанный объем превышает нормы установленные действующим законодательством - ПКМУ от 21.05.2012 №434. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1ст. 471 Таможенного кодекса Украины. На нарушителя таможенных правил составлен протокол, кофе в объемах 11,9 кг изъято, а восемь металлических банок "KUROUKAHVECI MEHMET EFENDI" весом по 250g, 1 пачка "CAFFE ESPRESSO"; весом 250g и 2 пачки "COLOMBIAN FILTER COFFEE" весом 250g, разрешенных законодательством возвращены гражданину.
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