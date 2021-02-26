Главная Новости Криминал и происшествия В Лозовой полицейские изъяли более 3,5 тысячи пачек сигарет неизвестного происхождения
26.02.2021  08:22   

В Лозовой полицейские изъяли более 3,5 тысячи пачек сигарет неизвестного происхождения

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товары.


// hk.npu.gov.ua

По факту реализации табачных изделий с поддельными марками акцизного налога и без них следователем Лозовского районного отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и по ч. 1 ст . 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В ходе досудебного расследования работники полиции установили, что в одном из павильонов Центрального рынка в городе Лозовая осуществляется торговля табачными изделиями неизвестного происхождения.

24 февраля полицейские провели санкционированный обыск в указанном помещении, во время чего обнаружили и изъяли более 3,5 тысячи пачек табачных изделий с поддельными марками акцизного налога или без таковых.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  сигареты, контрафакт, харьков
 
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