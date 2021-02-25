25.02.2021 17:03

В детском саду на Новых домах произошел пожар (ФОТО, ВИДЕО)

О происшествии пишут в телеграм-канале Харьков 1654.

Сообщается, что в частном детском саду по ул. Ньютона, 106 произошел пожар. Отмечается, что дошкольное учреждение находится на первом этаже многоэтажного жилого дома.





В телеграм-канале уточнили, сегодня там было отключение электроэнергии, воспитатель поставил свечку и вышел с детьми гулять.





А дальше - пожар. Пожарные сработали очень оперативно. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 15:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в центре раннего развития "Dora Femily Club", расположенном на первом этаже жилого 8-этажного дома по адресу: г. Харьков, ул. Ньютона, 106.





К месту происшествия сразу были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия спасательных подразделений было установлено, что горят мебель на площади около 10 кв.м. Еще до прибытия спасательных подразделений работники центра вывели на свежий воздух 6 детей.



В 15:55 пожар был локализован, а в 16:25 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.





