На Харьковщине в сгоревшем доме обнаружили тело 62-летней хозяйки

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
25 февраля в 10:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме по адресу: Балаклейский район, с. Глазуновка, ул. Мира, 41.
К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной службы из города Балаклея и отделение местной пожарной команды поселка Андреевка. На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате дома горят мебель и домашние вещи на площади около 20 кв.м. Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело женщины 1958 года рождения.
О 11:28 пожар был локализован, а в 13:38 полностью ликвидирован.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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