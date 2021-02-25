25.02.2021 16:56

На Харьковщине в сгоревшем доме обнаружили тело 62-летней хозяйки

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

25 февраля в 10:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме по адресу: Балаклейский район, с. Глазуновка, ул. Мира, 41.



К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной службы из города Балаклея и отделение местной пожарной команды поселка Андреевка. На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате дома горят мебель и домашние вещи на площади около 20 кв.м. Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело женщины 1958 года рождения.



О 11:28 пожар был локализован, а в 13:38 полностью ликвидирован.