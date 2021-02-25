Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине в сгоревшем доме обнаружили тело 62-летней хозяйки
25.02.2021  16:56   

На Харьковщине в сгоревшем доме обнаружили тело 62-летней хозяйки

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

25 февраля в 10:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме по адресу: Балаклейский район, с. Глазуновка, ул. Мира, 41.

К месту происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной службы из города Балаклея и отделение местной пожарной команды поселка Андреевка. На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате дома горят мебель и домашние вещи на площади около 20 кв.м. Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело женщины 1958 года рождения.

О 11:28 пожар был локализован, а в 13:38 полностью ликвидирован.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, труп, балаклея
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.02 Криминал и происшествия Зарево над Харьковом - крупный пожар на Большой Панасовской (ВИДЕО) 25.02 Криминал и происшествия В детском саду на Новых домах произошел пожар (ФОТО, ВИДЕО) 25.02 Криминал и происшествия Утро на Салтовке началось пожаром в захламленной квартире (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 