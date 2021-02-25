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25.02.2021  16:12   

Дачный вор за 7000 гривен может сесть за решетку на 6 лет

Полицейские доказали причастность 36-летнего жителя поселка Хорошево к совершению трех краж на территории поселка Лизогубовка. Общая сумма ущерба, причиненный потерпевшим, составляет около 7000 гривен.

Заявления от пострадавших правоохранителям начали поступать с середины января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.



Правоохранители рассказали, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению краж. Злоумышленником оказался безработный 36-летний житель поселка Хорошево, который в мае прошлого года освободился из мест лишения свободы.



Выяснилось, что мужчина специализировался на кражах бытовой техники, электрических инструментов и других ценных вещей из дачных домов. Преступления он совершал, зная, что хозяева отсутствуют, проникал в помещения через поврежденные окна или двери.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, лизогубовка, полиция
 
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