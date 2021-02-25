Ударил камнем по голове и ограбил 43-летнюю женщину. Правоохранители задержали 28-летнего разбойника

Полицейскими офицерами общинами Песочинской территориальной общины совместно с работниками криминальной полиции ГУНП в Харьковской области задержан преступник за совершение тяжкого преступления.
Вечером, 22 февраля, в пгт. Песочин неизвестный совершил разбойное нападение на 43-летнюю жительницу. Женщине было нанесено несколько ударов по голове, после чего злоумышленник завладел ее личными вещами и документами.
24 февраля, полицейским офицером Песочинской общины, капитаном полиции Сергеем Кухтиной и работниками криминальной полиции ГУНП в Харьковской области, установлено и задержано предполагаемого злоумышленника. В розыске способствовали и работники службы детей и семьи Песочинской общины.
Во время задержания у мужчины изъяли похищенное имущество потерпевшей. Установлено место, где преступник выбросил одежду и орудия совершения преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
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По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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