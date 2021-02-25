Главная Новости Криминал и происшествия Ударил камнем по голове и ограбил 43-летнюю женщину. Правоохранители задержали 28-летнего разбойника
25.02.2021  15:38   

Ударил камнем по голове и ограбил 43-летнюю женщину. Правоохранители задержали 28-летнего разбойника

Полицейскими офицерами общинами Песочинской территориальной общины совместно с работниками криминальной полиции ГУНП в Харьковской области задержан преступник за совершение тяжкого преступления.

Вечером, 22 февраля, в пгт. Песочин неизвестный совершил разбойное нападение на 43-летнюю жительницу.  Женщине было нанесено несколько ударов по голове, после чего злоумышленник завладел ее личными вещами и документами.

24 февраля, полицейским офицером Песочинской общины, капитаном полиции Сергеем Кухтиной и работниками криминальной полиции ГУНП в Харьковской области, установлено и задержано предполагаемого злоумышленника. В розыске способствовали и работники службы детей и семьи Песочинской общины.

Во время задержания у мужчины изъяли похищенное имущество потерпевшей. Установлено место, где преступник выбросил одежду и орудия совершения преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Тэги:  разбой, песочин, грабеж
 
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