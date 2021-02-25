25.02.2021 13:45

Полицейский, едва не убивший свою коллегу, предстанет перед судом (ФОТО, ВИДЕО)

Областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении полицейского Купянского ОП ГУНП в Харьковской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 УК Украины) .

Как сообщалось ранее, досудебным расследованием установлено, что вечером 12 октября 2020 года полицейский Купянского ОП ГУНП в Харьковской области, находясь вне службы, управлял автомобилем «ВАЗ-2110» и, двигаясь со скоростью 85 км / ч, нарушил правила дорожного движения, совершив столкновение с прицепом грузового автомобиля «MAN», который стоял неподвижно на полосе попутного направления. В результате ДТП пассажирка, которая также была полицейским, получила телесные повреждения средней тяжести.





Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.