Подросток ушел из дома без телефона и отправился на электричке в Харьков

Полицейские оперативно разыскали пропавшего в Харьковской области подростка/ С ребенком провели профилактическую беседу.
23 февраля в 21:30 в полицию обратилась жительница Купянского района. Женщина рассказала, что в 16:00 ее 14-летний сын ушел из дома на прогулку и не вернулся. Конфликтов и ссор в семье не было. Телефона при себе парень не имел.
Работники полиции за считанные часы установили местонахождение несовершеннолетнего. Как выяснилось, парень отправился на электричке в Харьков. Никаких противоправных действий в отношении парня совершено не было.
Правоохранители обнаружили парня в поезде и вернули матери. С женщиной полицейские провели профилактическую беседу. В отношении нее был составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
влажность:
давление:
ветер: