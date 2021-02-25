25.02.2021 11:56

Подросток ушел из дома без телефона и отправился на электричке в Харьков

Полицейские оперативно разыскали пропавшего в Харьковской области подростка/ С ребенком провели профилактическую беседу.

23 февраля в 21:30 в полицию обратилась жительница Купянского района. Женщина рассказала, что в 16:00 ее 14-летний сын ушел из дома на прогулку и не вернулся. Конфликтов и ссор в семье не было. Телефона при себе парень не имел.



Работники полиции за считанные часы установили местонахождение несовершеннолетнего. Как выяснилось, парень отправился на электричке в Харьков. Никаких противоправных действий в отношении парня совершено не было.



Правоохранители обнаружили парня в поезде и вернули матери. С женщиной полицейские провели профилактическую беседу. В отношении нее был составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.