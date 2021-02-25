Главная Новости Криминал и происшествия Систематически унижал и выгонял из дома своих пожилых родителей. Обидчику грозит до 2 лет тюрьмы
25.02.2021  11:15   

Систематически унижал и выгонял из дома своих пожилых родителей. Обидчику грозит до 2 лет тюрьмы

Житель города Краснограда в течение длительного времени систематически совершал психологическое давление на своих 60-летних родителей, унижал их и выгонял из дома.

Пострадавшие с октября 2020 года обращались с соответствующими заявлениями в полицию. Правоохранители неоднократно проводили разъяснительные беседы с 33-летним тираном о недопустимости совершения таких действий, составляли в отношении него административные протоколы.

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Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, 6 января текущего года Красноградский райсуд привлек мужчину к уголовной ответственности по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде ограничения свободы на 2 года с испытательным сроком. Однако на семейного дебошира это не повлияло, и через некоторое время он снова вернулся к физическому насилию.

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Собрав достаточно доказательств систематичности совершения насильственных действий, следователь Красноградского районного отдела полиции 23 февраля сообщил обидчику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 2 лет тюремного заключения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  домашнее насилие, родители, красноград
 
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