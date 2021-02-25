25.02.2021 10:25

Утро на Салтовке началось пожаром в захламленной квартире (ФОТО)

Во время тушения пожарные спасли женщину.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Бучмы, 18а поступило на номер «101» 25 февраля в 5:27.



На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры на втором этаже горели домашние вещи и разный хлам. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели вывели на свежий воздух хозяйку квартиры, женщину 1954 года рождения. Медики оказали помощь ей ​​на месте, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась.



Пожар локализован в 05:45, ликвидирован в 7:17.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.