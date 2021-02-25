Утро на Салтовке началось пожаром в захламленной квартире (ФОТО)

Во время тушения пожарные спасли женщину.
Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Бучмы, 18а поступило на номер «101» 25 февраля в 5:27.
На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры на втором этаже горели домашние вещи и разный хлам. Площадь пожара составила около 10 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели вывели на свежий воздух хозяйку квартиры, женщину 1954 года рождения. Медики оказали помощь ей на месте, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась.
Пожар локализован в 05:45, ликвидирован в 7:17.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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