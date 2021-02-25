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25.02.2021  10:25   

Утро на Салтовке началось пожаром в захламленной квартире (ФОТО)

Во время тушения пожарные спасли женщину.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Бучмы, 18а поступило на номер «101» 25 февраля в 5:27.

На момент прибытия пожарных в одной из комнат квартиры на втором этаже горели домашние вещи и разный хлам. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели вывели на свежий воздух хозяйку квартиры, женщину 1954 года рождения. Медики оказали помощь ей ​​на месте, от дальнейшей госпитализации женщина отказалась.

Пожар локализован в 05:45, ликвидирован в 7:17.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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